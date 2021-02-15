Названа дата вручения кинопремии «Ника»

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Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской... Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской...
Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской...
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Организаторы премии «Ника» определились с датой церемонии награждения, которая пройдет в офлайн-формате, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора награды Ирину Ильичеву.

«Нику» вручат 25 апреля 2021 года, номинантов премии за 2020 год назовут в начале марта. «Мы планируем провести церемонию 25 апреля в «Вегасе» и очень надеемся, что наши планы осуществятся, и мы вручим «Нику» за 2019 и 2020 годы», — уточнила Ильичева.

На премию за 2019 год претендуют пять российских фильмов: «Дылда» Кантемира Балагова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова. По числу номинаций лидирует «Француз» — он претендует на победу в девяти категориях. «Дылда» номинирована в восьми категориях.

Российская кинематографическая премия «Ника» вручается ежегодно с 17 декабря 1988 года.

В 2020 году церемония вручения премии была дважды перенесена из-за пандемии коронавируса.