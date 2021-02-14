Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер Мусаев попал в больницу

Режиссер Ростислав Мусаев попал в больницу после драки с актером Владимиром Епифанцевым в Петербурге.

«Я вернулся в Москву и чувствовал себя плохо, голова кружилась. Обратился за экстренной помощью в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в стационарное отделение на дальнейшее лечение. Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку — живые они или нет», — рассказал он StarHit.

Мусаев отметил, что вмешался в драку после того, как актер набросился на жену его друга Викторию. По словам режиссера, он решил отвлечь внимание Епифанцева на себя, чтобы тот не причинил вреда супруге приятеля.

Пострадавший отметил, что все участники конфликта повели себя не лучшим образом и он не выступает ни на чьей стороне.

Мусаев получил травмы в ночь на 11 февраля в Петербурге, куда приехал с коллегами на премьерный показ фильма «Дочь тьмы». Конфликт произошел спустя несколько часов после премьерного показа в ресторане отеля. Бывшая жена Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская не сошлась во мнениях с приятельницей режиссера, в результате чего женщина бросила пивной бокал прямо в голову артистке. Защищать Веденскую пришел ее бывший супруг, который также остановился в этом отеле. Позже пострадавшая актриса выложила фото после избиений.