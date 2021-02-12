Режиссер «Годзиллы против Конга» снимет сиквел «Без лица»

Сиквел фильма «Без лица» (1997) с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой снимет режиссер Адам Вингард, сообщает Deadline.

Ранее Вингард снял фантастический боевик «Годзилла против Конга» и триллер на основе манги «Тетрадь смерти».

Премьера фильма «Годзилла против Конга», которую ранее неоднократно переносили, должна состояться 25 марта.

Фильм Джона Ву «Без лица» об агенте ФБР, пересадившем себе лицо террориста, был удостоен двух премий «Сатурн» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Ранее трейлер «Годзиллы против Конга» набрал более 30 миллионов просмотров.