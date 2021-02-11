В украинском минкульте предложили завести уголовное дело на Михалкова

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на некоторых деятелей культуры стоит открывать уголовные дела, сообщает РИА «Новости».

По мнению Ткаченко, есть артисты, которых нужно подвергнуть уголовному преследованию и одновременно запретить выход их произведений на территории страны. Такими артистами он считает Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. «Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину», — говорит Ткаченко, уточняя, что запрещать нужно распространение не всех произведений.

В пример он привел фильм режиссера Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», где снимались актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины, и который не могут посмотреть украинцы. «Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством», — сказал министр.

В 2015 году министерство культуры впервые обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которым запрещен въезд в страну.

Ранее солисту «Песняров» запретили въезд на Украину.