Рэпер Слава КПСС арестован на 7 суток

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) арестован на 7 суток после мелкого хулиганства, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга подтвердил арест, сообщает ТАСС.

Музыкант, также известный как Гнойный, был задержан после того, как выкрикивал на Невском проспекте в Петербурге лозунги о женской анатомии.

На процесс Машнов принес книги о выживании в тюрьме и женском организме.

Ранее Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции.