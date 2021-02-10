Рэпер Слава КПСС арестован на 7 суток
Елена Арнольдова
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Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) арестован на 7 суток после мелкого хулиганства, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга подтвердил арест, сообщает ТАСС.
Музыкант, также известный как Гнойный, был задержан после того, как выкрикивал на Невском проспекте в Петербурге лозунги о женской анатомии.
На процесс Машнов принес книги о выживании в тюрьме и женском организме.
Ранее Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции.
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