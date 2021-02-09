Глава Минкульта РФ прокомментировала смену худрука «Гоголь-центра»
Валерия Исполатова
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Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала назначение Алексея Аграновича художественным руководителем Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.
«Это очень хорошая новость. Искренне поздравляю Алексея Аграновича с новой должностью и желаю ему больших успехов», — заявила глава ведомства.
Агранович сменил на этом посту Кирилла Серебренникова, который ранее сообщил об окончании контракта с театром.