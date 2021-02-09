Умерла солистка The Supremes Мэри Уилсон

Соосновательница и солистка женской ритм-н-блюзовой группы The Supremes Мэри Уилсон скончалась на 77-м году жизни, сообщает The Sun со ссылкой на представителя певицы.

Уилсон умерла в своем доме в Лас-Вегасе.

Мэри Уилсон стала одной из создательниц женской поп-группы The Supremes в возрасте 15 лет в Детройте вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард и была единственной неизменной участницей коллектива до его распада в 1977 году. «После беспрецедентной цепочки топовых хитов, телевизионных и клубных концертов они открыли двери для самих себя, других артистов Motown и многих других», — прокомментировал смерть артистки основатель лейбла Motown Берри Горди.

The Supremes — до сих пор самый успешный американский вокальный коллектив, в период с 22 августа 1964 по 27 декабря 1969 года их синглы 12 раз возглавляли Billboard Hot 100.