Стала известна дата прощания с актером Виталием Альшанским

Названы дата и место прощания с актером Виталием Альшанским, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на друга покойного, певца и композитора Дмитрия Дунаева.

Траурная церемония состоится 11 февраля в морге на Тарном проезде в Москве. В 12.00 начнется отпевание.

Похороны Альшанского пройдут на Прокшинском кладбище в Сосенском поселении. О смерти 52-летнего Виталия Альшанского стало известно 5 февраля.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка».