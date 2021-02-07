Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд рублей в кинотеатрах России

Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах.

Фильм, снятый кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., вышел в прокат 1 января 2021 года. За месяц и семь дней его посмотрели 6,9 млн человек.

Премьера первой части сказки состоялась 26 октября 2017 года. Она была в прокате 2 месяца и за это время ее кассовые сборы составили 1,7 млрд.

Таким образом, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, сиквел оказался успешнее оригинального фильма.

Ранее сообщалось, что «Последний богатырь: Корень зла» несколько раз подряд становился лидером российского проката.