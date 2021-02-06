Рэпера Гнойного отпустили из полиции

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, отпустили из полиции в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Павла Ясмана.

«Да, отпустили. Был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сказал Ясман.

Куйбышевский суд рассмотрит дело 10 февраля.

Ранее Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции.