Рэпер Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции
Бернст Ю.
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Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил на своей странице в Twitter, что его задержали за участие в несанкционированной акции.
«Задержали за участие в митинге. Еду в отделение», — написал артист.
Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за организацию таких акций и участие в них.
3 февраля актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве.
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