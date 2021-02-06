Рэпер Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил на своей странице в Twitter, что его задержали за участие в несанкционированной акции.

«Задержали за участие в митинге. Еду в отделение», — написал артист.

Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за организацию таких акций и участие в них.

3 февраля актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве.