Рэпер Слава КПСС сообщил о задержании за участие в несогласованной акции

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@kpss_begemot_official/Instagram.com

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил на своей странице в Twitter, что его задержали за участие в несанкционированной акции.

«Задержали за участие в митинге. Еду в отделение», — написал артист.

Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за организацию таких акций и участие в них.

3 февраля актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве.