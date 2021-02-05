Лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер скончался

Актер Кристофер Пламмер скончался в своем доме в Коннектикуте на 92-м году жизни. Как сообщает Deadline, эту информацию подтвердили его родственники.

«Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию <...> Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца», — сказал Питт.

Кристофер Пламмер — лауреат премии «Оскар» 2012 года как лучший актер второго плана в фильме «Начинающие» Майка Миллса.

Актер также играл в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное» и «Ватерлоо».