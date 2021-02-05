Скончалась экс-возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко

Советская актриса, возлюбленная поэта и барда Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Причина смерти пока неизвестна.

Иваненко проживала в одном из спальных районов Москвы и редко выходила из квартиры. В 2018 года у Иваненко отнялись ноги.

Актриса работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966 года до конца 1990-х, там же работал Владимир Высоцкий. Известно, что Высоцкий и Иваненко не жили в одной квартире, но вместе ездили в киноэкспедиции и на гастроли. Они встречались до середины 1970-х годов, во время отношений Иваненко родила дочь Анастасию, которую Высоцкий отказался признавать.