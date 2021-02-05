Полиция возбудила уголовное дело после кражи денег со счета звезды «Сватов»
Александра Лисица
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По факту кражи денег с банковского счета актрисы Олеси Железняк возбуждено уголовное дело, сообщает «Рен ТВ».
2 февраля злоумышленники списали 50 тыс. руб. со счета звезды «Сватов», актрисе пришлось обратиться в московскую полицию.
Сейчас правоохранители устанавливают, как неизвестным лицам удалось это сделать.
Олеся Железняк снималась в фильмах и сериалах «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Деревенская комедия», «Молодожены».
О краже стало известно 4 февраля.
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