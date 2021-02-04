Вдова Грачевского ответила на слухи о драке с журналисткой

Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская ответила на слухи о драке с журналисткой Марианой Саид Шах.

Конфликт якобы произошел после съемок передачи «Пусть говорят» о Грачевском. По словам Белоцерковской, она пыталась осадить журналистку, а драк и встреч с глазу на глаз с Саид Шах у нее не было. «Программа его памяти… Вместо того чтобы говорить о хорошем, мы будем рыться в грязном белье? На что она сразу начала чуть ли не рыдать. Развернулась и ушла. Все», — цитирует Белоцерковскую WomanHit.

Также она заявила, что не умеет драться. «Еще бы я умела драться — было бы неплохо, наверное. Тогда бы действительно дошло до драки и кулаков», — сказала она.

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 17 января.

Ранее продюсер «Ералаша» ответил на сообщения о закрытии киножурнала после смерти худрука.