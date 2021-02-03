Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем

Телеведущему Ивану Урганту предложили стать советником директора школы по воспитательной работе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение поступило от российского движения школьников в Instagram.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева ответила на слова телеведущего в эфире программы «Вечерний Ургант» о введении такой должности в школах.

«Когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне», — сказала Плещева.

По ее словам, это предложение является ответом на его «горячее желание». Она подчеркнула, что школьники с нетерпением ждут участия телеведущего в этом проекте.

Ранее глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что во всех регионах страны могут провести конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.