Саша Бортич снялась в клипе лидера System of a Down Сержа Танкяна
Александра Лисица
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Российская актриса Саша Бортич снялась в клипе Elasticity американского рок-музыканта армянского происхождения, лидера группы System of a Down Сержа Танкяна.
Об этом Бортич сообщила в Instagram. «Среди плохих новостей, все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity», — написала она 3 февраля.
В опубликованном в сети отрывке клипа актриса бежит по коридору, в котором сидят люди, ее хватает охранник, но ей удается вырваться и сбежать через окно.
Продюсером клипа стал кинорежиссер и музыкант Илья Найшуллер.
В ноябре 2020 года группа System Of A Down посвятила первые за 15 лет новые песни Нагорному Карабаху.
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