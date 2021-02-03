Саша Бортич снялась в клипе лидера System of a Down Сержа Танкяна

Российская актриса Саша Бортич снялась в клипе Elasticity американского рок-музыканта армянского происхождения, лидера группы System of a Down Сержа Танкяна.

Об этом Бортич сообщила в Instagram. «Среди плохих новостей, все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity», — написала она 3 февраля.

В опубликованном в сети отрывке клипа актриса бежит по коридору, в котором сидят люди, ее хватает охранник, но ей удается вырваться и сбежать через окно.

Продюсером клипа стал кинорежиссер и музыкант Илья Найшуллер.

В ноябре 2020 года группа System Of A Down посвятила первые за 15 лет новые песни Нагорному Карабаху.