Мэрилин Мэнсон назвал «ужасным искажением реальности» обвинения в насилии

Американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона ранее его бывшая девушка Эвана Рэйчел Вуд обвинила в насилии, певец заявил, что это «ужасное искажение реальности». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда», — подчеркнул Мэнсон.

Ранее американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с музыкантом из-за этих обвинений.

1 февраля актриса Эвана Рэйчел Вуд, с которой певец состоял в отношениях на протяжении четырех лет, обвинила его в издевательствах. Еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны Мэнсона.