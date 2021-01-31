Instagram удаляет изображения с возможным названием новой части «Матрицы»

Изображения с возможным названием новой части «Матрицы» удаляют из социальной сети Instagram, сообщает Engadget.

Поклонники франшизы в социальных сетях сообщали, что в Instagram было опубликовано фото, на котором указано возможное название новой части – «Matrix Resurrections» («Воскрешение матрицы» или «Матрица воскрешения»). При этом издание подчеркивает, что оригинальный пост найти не удалось.

Ранее актер Киану Ривз назвал жанр четвертого фильма научно-фантастической франшизы «Матрица».

«Матрица 4» должна выйти в прокат в декабре 2021 года.