Обвиняемый в каннибализме Арми Хаммер потерял главную роль в сериале

Голливудский актер Арми Хаммер ушел еще из одного проекта на фоне обвинений в каннибализме. Об этом пишет Variety со ссылкой на источник.

Речь идет о мини-сериале Paramount Plus «Предложение», рассказывающем закулисную историю создания «Крестного отца». Хаммер получил главную роль Эла Радди — продюсера «Крестного отца». В 10-серийном сериале подробно описывается работа Радди над культовым фильмом.

В настоящее время ведутся поиски нового актера на главную роль в проекте.

Хаммер также покинул съемки ромкома «Свадьба с дробовиком», в котором он должен был играть вместе с Дженнифер Лопес.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила», — говорится в переписке.

Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях, представлено не было.