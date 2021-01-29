Стало известно о предсмертном желании Василия Ланового

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Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram рассказала о предсмертном желании скончавшегося 28 января народного артиста СССР Василия Ланового.

По ее словам, в начале января она получила письмо от артиста с просьбой провести концерт к 50-летию фильма «Офицеры». «Мы должны были встретиться 16 февраля. Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой», — написала Стриженова.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Похороны Василия Ланового состоятся 1 февраля, гражданская панихида пройдет в Государственном академическом театре им. Вахтангова.