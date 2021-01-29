Певец Марк Тишман ответил на попадание в черный список Минкульта Украины

Звезда «Фабрики звезд» Марк Тишман, которого Минкульт Украины внес в черный список, считает, что все народы «должны жить в мире». Об этом исполнитель рассказал «Газете.Ru».

В пятницу, 29 января, министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список именами еще пяти российских артистов. Среди них Марк Тишман, Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов и Денис Клявер.

«Вообще не в курсе, впервые сейчас от вас слышу. У меня отношение такое, что народы должны жить в мире, тем более — соседские и родственные», — прокомментировал Тишман.

Он добавил, что не планировал посетить Украину в ближайшее время.