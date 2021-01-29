В Москве пройдет прощание со звездным стилистом Александром Шевчуком

Прощание со звездным стилистом Александром Шевчуком пройдет в Москве 29 января.

Об этом сообщается на личной странице покойного в Instagram. Гражданская панихида начнется в 14.00 в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента России. «Прощай, дорогой друг! Безмерно скорбим. Ты навечно в наших сердцах», — написали в аккаунте Шевчука представители компании Лаймы Вайкуле, организующей похороны.

Посетителей траурной церемонии попросили соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки в связи с пандемией коронавируса.

Александр Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и многими другими звездами, был стилистом в проектах «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды» и др.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщают, что причиной смерти стал перитонит.