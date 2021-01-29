В Самаре предложили назвать улицу в честь Василия Ланового

Одну из улиц Самары могут назвать именем Василия Ланового, который скончался накануне в возрасте 87 лет. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил «Газете.Ru», что поддерживает эту инициативу.

Идею жителей Самары высказал сопредседатель местного штаба Ообщероссийского народного фронта Вадим Нуждин. Он попросил региональные власти поддержать ее.

Дмитрий Азаров назвал инициативу «правильной» и поблагодарил самарцев за нее.

«Рассмотрю эту инициативу. Надо выбрать правильное решение, посоветоваться с людьми: если переименовывать улицу, это может создать неудобство. Мы не можем допустить, чтобы светлая память о человеке малейшее недовольство вызывала. Поручу, чтобы муниципалитет дал предложение», — сказал Азаров.

По его словам, Василий Лановой часто приезжал в Самару и участвовал в параде Памяти в честь исторического парада 1941 года.

«Василий Семенович – удивительный человек, настоящий герой. Лично был знаком с ним. Василий Семенович бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я ему благодарен за внимание к жителям Самары. Искренне сопереживаю такой утрате», — добавил Азаров.

Василий Лановой скончался вечером 28 января. До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.