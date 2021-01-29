Стала известна судьба спектаклей с участием Ланового после его смерти

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Спектакли с участием Василия Ланового будут сняты с репертуара театра имени Вахтангова, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора учреждения культуры Кирилла Крока.

Он отметил, сто спектакли «Посвящение Еве» и «Последние луны» были поставлены специально «для него и на него». «И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться», — сказал он.

Вечером 28 января супруга Ланового Ирина Купченко сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, где состоится прощание с покойным.