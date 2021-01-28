Кеосаяну хотят запретить въезд на Украину

Министерство иностранных дел Украины хочет запретить въезд в страну российскому шоумену Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. Он также напомнил, что составившие Кеосаяну компанию главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян уже лишены права въезда на Украину.

28 января в Донецке журналисты должны провести форум «русский Донбасс».

Министерство культуры Украины впервые представило «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины, в 2015 году.

Ранее в черный список Украины попала певица Алена Апина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.