Россияне чаще всего притворяются, что читали Толстого и Достоевского

Россияне чаще всего врут в том, что прочитали романы Льва Толстого и Федора Достоевского, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса книжного сервиса MyBook.

Более 67% респондентов хотя бы раз в жизни притворялись, что читали ту или иную книгу, а более 60% признались, что рассуждали о книгах, которые не читали.

32% опрошенных говорят о знакомстве с книгами, потому что начинали их читать когда-то, но не закончили. 19% считают, что знакомства с кратким содержанием достаточно, чтобы считать книгу прочитанной.

Более 40% участников опроса считает, что им удалось в разговоре убедить окружающих, что они читали книгу, которую на самом деле не открывали.

Ранее сообщалось, что в 2020 году самым упоминаемым романом в сети стал «Институт» Стивена Кинга.