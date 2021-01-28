HBO Max может снять анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO Max планирует снять анимационный сериал по мотивам телесериала «Игра престолов». Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, новый проект находится на ранних стадиях разработки. Отмечается, что уже начались переговоры со сценаристами.

Журнал сообщил, что пока никаких соглашений заключено не было и вероятность того, что анимационный сериал не будет создан, сохраняется.