Киркоров будет представлять Молдову на «Евровидении-2021»
Валерия Исполатова
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Народный артист России, певец Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что поедет на «Евровидение-2021» от Молдовы.
Он отправится на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал артист.
В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Комментатор «Евровидения», актер Грэм Нортон заявил, что в текущем году мероприятие обязательно состоится. Кто будет представлять Россию пока неизвестно.