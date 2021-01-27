Дочь Началовой рассказала о последней встрече с мамой

Дочь певицы Юлии Началовой Вера в шоу «Док-ток» рассказала о последней встрече с мамой.

По словам 14-летней Веры, она виделась с матерью 7 марта 2019 года. «У меня был концерт в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом мы приехали, подарили с бабушкой цветы. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего», — поделилась Вера.

О смерти Началовой Вера узнала во время заграничной поездки, в которую отправилась с одноклассниками. Сейчас она живет с бабушкой и дедушкой, но часто видится с родным отцом — спортсменом Евгением Алдониным.

Ранее экс-возлюбленный покойной Началовой подтвердил, что у него родился сын. CМИ сообщали, что мальчика после смерти Началовой якобы родила суррогатная мать, использовав замороженный биоматериал певицы, однако близкие артистки опровергли эту информацию.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.