Disney в Германии купила права на показ сериала «Перевал Дятлова»

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Кадр из сериала «Перевал Дятлова»
Premier

Немецкое отделение киностудии Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщается в Facebook 1-2-3 Production.

В заявлении уточняется, что трансляция сериала будет вестись на канале Fox German.

Кроме того, «Перевал Дятлова» продал права на показ платформе SVOD Cirkus, которая осуществляет вещание на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию.

Ранее российские кинокритики назвали «Перевал Дятлова» сериалом 2020 года. Картина повествует о походе российских туристов по горам Северного Урала в 1959 году.