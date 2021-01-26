Первые зрители оценили новый сериал с Ефремовым

На ТНТ и платформе Premier 25 января стартовал показ сериала «Полет» от продюсеров «Гоголя» и «Перевала Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Первые зрители уже оценили сериал, в котором еще до участия в смертельном ДТП снялся актер Михаил Ефремов, также в «Полете» сыграл сын артиста Никита. «Похоже, нормальная драма получится», «В какой момент Никита Ефремов стал хорошим актером», «Я так понимаю, сериал про обсессивно-компульсивное расстройство?» — обсуждают шоу пользователи Twitter.

«Полет» — драма о шести людях, которые случайно остаются в живых: из-за ошибки они не успели сесть на самолет, который вскоре разбился. В триллере снялись Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Михаил Ефремов и другие. «Газета.Ru» ранее представила рецензию на сериал.