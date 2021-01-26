Погибла экс-солистка группы «Восток» Натэлла Ас

В Москве погибла солистка популярной в 1990-е группы «Восток» Натэлла Ас, сообщает «СтарХит».

Тело 48-летней артистки нашел случайный прохожий, медики не смогли ее спасти. Рядом была найдена сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. «Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было», — рассказал источник в правоохранительных органах.

У Натэллы Ас остались муж и ребенок.

Группа «Восток» исполняла хиты «Миражи», «До встречи», «Снежная королева». По словам директора группы, в классический состав коллектива погибшая не входила, она проработала в «Востоке» около двух лет.