Рудковская со скандалом покинула день рождения Бузовой

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Продюсер Яна Рудковская перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина... Продюсер Яна Рудковская перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина...
Продюсер Яна Рудковская перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку по случаю дня рождения певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой, сообщает Telegram-канал Super.

Рудковской не понравилось, что одна из подруг певицы обвинила отечественных знаменитостей в неискренности. «За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — сказала она, когда микрофон передали ей, а после ушла несмотря на просьбы Бузовой остаться.

При этом она тепло поздравила Ольгу в Instagram. «С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно!» — написала Рудковская.

Ранее Дава впервые высказался о расставании с Бузовой.