В ритуальном агентстве объяснили фото Жанны Фриске в рекламе

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников «Мемориал века» в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев объяснил, что изображение певицы Жанны Фриске на рекламных листовках использовалось только ради сохранения памяти о ней, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что снимок был найден в интернете, в свободном доступе. Как отметил глава ритуального бюро, артистка была хорошим деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим.

«Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память», — сказал Артемьев.

Он отметил, что у агентства есть миссия — «сохранить память на века». «Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать. Хотелось и о человеке память сохранить», — заявил Артемьев.

Собеседник агентства добавил, что на фотографии, которая попала в соцсети, была запечатлена рекламная листовка формата А5. Их разносили по подъездам домов, уточнил он. По словам Артемьева, снимок, который прежде использовали в рекламе, заменили после того, как один из коллег попросил его убрать.

Глава ритуального агентства также заверил, что если у родственников певицы появятся претензии, он готов убрать фотографию из листовки.