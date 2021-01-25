СМИ: актер из «Улиц разбитых фонарей» задержан по подозрению в педофилии

Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Петербурге по подозрению в педофилии, сообщает 78.ru со ссылкой на осведомленный источник.

62-летнего артиста подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», заявление с обвинениями в адрес задержанного написали родители 15-летнего спортсмена, который познакомился с актером в областном детском лагере.

Также Струков играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».