СМИ: актер из «Улиц разбитых фонарей» задержан по подозрению в педофилии
Елена Арнольдова
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Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Петербурге по подозрению в педофилии, сообщает 78.ru со ссылкой на осведомленный источник.
62-летнего артиста подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», заявление с обвинениями в адрес задержанного написали родители 15-летнего спортсмена, который познакомился с актером в областном детском лагере.
Также Струков играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».