Коллега Шаляпина рассказал, что перед смертью стендапер лечился

__is_photorep_included13454108: 1

Актер и стендапер Карен Арутюнов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о том, что перед смертью его коллега Александр Шаляпин проходил лечение от алкогольной зависимости.

По словам Арутюнова, он не общался с Шаляпиным около полугода. «Мы не общались, потому что он был на лечении все это время. Полгода, больше», — уточнил он. «Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. С женой тоже не поддерживаю связь», — добавил Арутюнов.

Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».

Ранее смерть Шаляпина подтвердила его директор. Предположительно, артист совершил суицид.