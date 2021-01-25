СМИ: стенд-ап комик Шаляпин покончил с собой в Москве

В Москве нашли тело известного стенд-ап комика, участника «Stand Up Show» (Камеди клаб) и актера Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет канал, Шаляпина обнаружила мертвым дома жена. Женщина вызвала скорую.

«На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».