Николай Цискаридзе заявил о родстве с экс-возлюбленным Бузовой

Танцовщик Николай Цискаридзе заявил о родстве с рэпером Давой (Давид Манукян). Об этом он заявил в эфире выпуска программы «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

По его словам, он узнал об этом, когда начал интересоваться Манукяном.

Он также отметил, что расскажет все подробности при личном общении с музыкантом. В ответ рэпер сказал, что этой новости будет рада его бабушка.

«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Dava. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник», — добавил Цискаридзе.

Ранее певица Ольга Бузова заявила о расставании с возлюбленным Давидом Манукяном, с которым они состояли в отношениях 1,5 года. Помощница рэпера рассказала о его состоянии после произошедшего.