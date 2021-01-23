Автор канала «The Люди» назвал Кинга «величайшим интервьюером»

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Автор YouTube-канала «The Люди» Антон Лядов в беседе с «Газетой.Ru» назвал американского журналиста Ларри Кинга «величайшим интервьюером».

«Я его смотрел, мне кажется, со школы — в университете мы-то точно все его смотрели. Это был величайший интервьюер. И его подлодка «Курск» (речь про знаменитое интервью Кинга с Владимиром Путиным. – примечание «Газеты.Ru») стала тогда большим прорывом для российских зрителей», – отметил автор канала.

Лядов также рассказал, какое влияние на него оказала деятельность Кинга.

«Я им восхищался и вдохновлялся им. Хоть себя интервьюером [на заре карьеры] и не считал, но Кинг был человеком, который показывал, что вообще так можно», – добавил он.

Ранее стало известно, что американский журналист Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. За несколько недель до смерти Кинг был госпитализирован с коронавирусом нового типа, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.