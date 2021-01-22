Картина «Блокадный дневник» Андрея Зайцева выиграла премию «Золотой орел»

Картина «Блокадный дневник» Андрея Зайцева выиграла в главной номинации «Лучший фильм» кинопремии «Золотой орел». Об этом пишет ТАСС.

«Это очень ответственный момент, уникальная премия, о которой можно только мечтать, стремиться. <…> «Блокадный дневник», — сказала режиссер Светлана Дружинина, которая получила почетную премию «Золотой орел».

Церемония прошла на киностудии «Мосфильм».

Ранее сообщалось, что Берлинский кинофестиваль пройдет частично онлайн.