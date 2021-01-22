Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов попал в больницу. В медицинское учреждение музыкального деятеля доставил его сын Алибасов-младший, передает «Пятый канал».

Как сообщается, продюсера поместили в отделении наркологии. Однако после осмотра Алибасова врачи решили госпитализировать его в реанимацию.

По данным телеканала, мужчина почувствовал себя плохо после длительного употребления алкогольных напитков.

В конце декабря представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов был выписан из больницы после падения с лестницы.