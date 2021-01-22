«Это больно»: звезде «Гарри Поттера» тяжело пересматривать киносагу

Звезда киносаги о волшебнике Гарри Поттере Мэтью Льюис в беседе с New York Times признался, что ему тяжело пересматривать серию фильмов по книгам Джоан Роулинг.

В экранизации »Гарри Поттера» он сыграл мальчика по имени Невилл Долгопупс, которого находит похожим на себя. «Трудно начинать соотносить себя с персонажем. Проще играть кого-то совершенно другого, лондонского полисмена, например, богача. Иногда это больно — видеть, как много меня в Невилле», — сказал он.

По сюжету книг и кино, Невилл из стеснительного ребенка превращается в смелого молодого человека.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт хочет уйти из кино.