«Душа» стартовала в российском прокате с высоким результатом

Мультфильм студии Pixar «Душа» в премьерный день собрал в российском прокате 24,5 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com.

Этот результат почти вдвое превышает бокс-офис предыдущего проекта анимационной студии — «Вперед», в марте 2020 года заработавшего в российском прокате 12,5 млн руб. в первый день показа и в премьерный уикенд собравшего 197,4 млн руб.

Дебютная касса может составить 250-300 млн руб.

Ранее фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» еще раз возглавил российский прокат.