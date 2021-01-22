Родригес превратит «От заката до рассвета» в мультсериал
Елена Арнольдова
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Американский режиссер Роберт Родригес снимет мультсериал по мотивам своего фильма ужасов «От заката до рассвета», передает Games Radar.
За основу также будет взял сериал, выходивший с 2014 по 2016 год. Анимационный проект станет продолжением событий, происходивших в шоу.
Главные роли в оригинальном фильме Родригеса «От заката до рассвета» (1996) сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино. По сюжету, преступники берут в заложники отправляющуюся в Мексику семью, но по дороге к границе останавливаются в баре, где встречают вампиров.
Когда состоится премьера мультсериала, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями».
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