Родригес превратит «От заката до рассвета» в мультсериал

Американский режиссер Роберт Родригес снимет мультсериал по мотивам своего фильма ужасов «От заката до рассвета», передает Games Radar.

За основу также будет взял сериал, выходивший с 2014 по 2016 год. Анимационный проект станет продолжением событий, происходивших в шоу.

Главные роли в оригинальном фильме Родригеса «От заката до рассвета» (1996) сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино. По сюжету, преступники берут в заложники отправляющуюся в Мексику семью, но по дороге к границе останавливаются в баре, где встречают вампиров.

Когда состоится премьера мультсериала, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями».

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