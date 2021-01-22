«Удали себе ребра»: Арми Хаммера снова обвинили в каннибализме

Звезду «Назови меня своим именем» Арми Хаммера снова обвинили в каннибализме и садизме, пишет The Sun.

22-летняя модель Пейдж Лоренце в новом интервью заявила, что Хаммер якобы вырезал у нее на лобке букву «А». «Она до сих пор видна. Это было очень больно, травмирующе. Он сказал, что и друзьям об этом похвастался», — рассказала Пейдж.

Кроме того, Пейдж утверждает, что актер якобы хотел нанять врача, который мог бы удалить ей ребра. «Он говорил: удали себе ребра. Чтобы он их закоптил, приготовил и съел. Повторял: они тебе не нужны», — вспоминает она.

Сейчас девушка посещает психотерапевта. Арми Хаммер пока не комментировал ее обвинения.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которые Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила», — говорится в переписке.

Позже Арми Хаммер назвал эти заявления ложью. После этого он был вынужден отказаться от съемок в фильме с Дженнифер Лопес — по мнению Хаммера, его отсутствие дома могло навредить его детям.