Крупнейший европейский музыкальный фестиваль «Гластонбери» отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается в Twitter мероприятия.

«С большим сожалением мы должны объявить, что в этом году фестиваль в Гластонбери не состоится... Это будет очередной «пустой» год для нас», — говорится в сообщении.

Билеты, купленные в 2020-м году, будут действовать в 2022-м году. Фестиваль был отменен и в 2021-м году.

Ранее мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес заявил, что в этом году не будет проводиться ежегодный карнавал.