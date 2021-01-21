Киркоров потребовал разъяснить причины своего внесения в «черный список» Литвы

Российский исполнитель Филипп Киркоров направил властям Литвы официальный запрос, в котором требует разъяснить причины установленного ему запрета на въезд в страну в течение пяти лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Киркорова Александра Добровинского, от ответа будет зависеть, где будет проходить суд. «Например, если в ЕСПЧ, то сначала нужно просудиться в самой стране, а уже потом идти туда. Если скажут, что Филипп Бедросович является вражеским лазутчиком, то мы пойдем судиться в Гаагу — это военный трибунал», — объяснил Добровинский.

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что, многократно посещая присоединенный к России Крым, Киркоров якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в «пропаганде внешней политики» России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

В защиту Филиппа Киркорова высказывался артист Никита Джигурда.