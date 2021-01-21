Врачи отметили положительную динамику состояния Фрейндлих

Петербургские и московские врачи на консилиуме обсудили план лечения Алисы Фрейндлих, сообщает «Фонтанка».

Врачи рассказали, что консилиум оценил состояние артистки как тяжелое, но стабильное. «Консилиум признал лечение правильным, внесенные коррективы незначительны. На контрольном снимке положительная динамика в верхних долях легких», — сообщили в больнице.

Фрейндлих остается в палате интенсивной терапии отделения реанимации под постоянным наблюдением, с ней работает специалист по массажу и лечебной физкультуре.

25 декабря 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. После госпитализации состояние актрисы оставалось тяжелым.