Подруга Началовой ответила на слухи о родившемся после смерти певицы ребенке

Подруга покойной певицы Юлии Началовой продюсер Олеся Сазыкина ответила на слухи о рождении суррогатной матерью сына звезды после ее смерти.

В беседе с «Рен ТВ» Сазыкина назвала заявления о ребенке «чистым хайпом». «Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь», — сказала она.

Сазыкина также посочувствовала родителям Началовой. Она отметила, что единственный неравнодушный к потерявшей дочь паре человек — экс-супруг артистки, бывший футболист сборной России Евгений Алдонин. Алдонин помогает им финансово и воспитывает рожденную в браке с Началовой дочь Веру.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.